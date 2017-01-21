Trump karşıtı gösterilere 217 gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini devralması dolayısıyla törenlerin yapıldığı başkent Washington'da gerçekleştirilen gösterilerde 217 kişinin gözaltına alındığı ve 6 polis memurunun hafif yaralandığı bildirildi.

Washington DC Geçici Polis Şefi Peter Newsham, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin birçok bölgesindeki Trump karşıtı gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.



Newsham, gün boyu kentin bazı noktalarında patlak veren protestolara yaklaşık 500 kişinin katıldığı bilgisini verdi.



Devir teslim törenini akamete uğratmak isteyen küçük bir grubun birkaç caddede ciddi hasara neden olduğunu vurgulayan Newsham, "Akşam saatleri itibarıyla toplam 217 gösterici gözaltına alındı. 3'ü taş ve benzeri maddelerin isabet etmesi sonucu başından olmak üzere 6 polis memuru hafif yaralandı." dedi.



Ülkenin bazı bölgelerinden "Kadınlar Yürüyüşü"ne katılmak üzere Washington gelen yüz binlerce kişi de Donald Trump'ı protesto edecek.



ABD'de Trump karşıtı gösterilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.