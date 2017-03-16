Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 mali yılına yönelik bütçe teklifi, Savunma ve Ulusal Güvenlik bakanlıkları haricindeki federal kurumların harcamalarında ciddi kesintiler öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 mali yılına yönelik bütçe teklifi, Savunma ve Ulusal Güvenlik bakanlıkları haricindeki federal kurumların harcamalarında ciddi kesintiler öngörüyor.



Beyaz Saray, ABD Kongresi'ye sunacağı 1 trilyon 150 milyar dolarlık 2018 mali yılı bütçe önergesini yayınladı.



Metne göre, Trump'ın ilk bütçe önerisi, 12 bakanlığın yanı sıra çeşitli federal kurumların harcamalarının düşürülmesi hedefliyor. Bu kurumların başında ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Dışişleri ve Tarım bakanlıkları geliyor. Adı geçen kurumların bütçelerinde sırasıyla yüzde 31, yüzde 29 ve yüzde 21 kesintiye gidilmesi planlanıyor.



Bu kesintilerin, ülkedeki binlerce federal çalışanın işlerine son verilmesinin yanı sıra iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalardan, okul sonrası eğitime, kanser araştırmalarına, sanat aktivitelerine ve düşük gelirlilere sağlanan çeşitli hizmetlere kadar birçok kamu destekli programın sonlanmasına neden olacağı belirtiliyor.