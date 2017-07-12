Trump ile Macron Suriye'yi görüşecek

Beyaz Saray, 14 Temmuz Ulusal Bayramı törenleri için perşembe günü Fransa'ya gidecek ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "Suriye" ve "terörle mücadele" konularını konuşacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, kameralara kapalı olarak basın mensupları ile yaptığı toplantıda, Trump'ın Paris ziyareti hakkında bilgiler verdi.



Trump-Macron görüşmesinde ikili ve bölgesel birçok konunun ele alınacağını aktaran yetkili, özellikle Suriye'deki son durum ve terörle mücadeleye dair iki liderin görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.



Yetkili, Trump ile Macron arasındaki ilişkiyi "oldukça olumlu" ifadesiyle niteleyerek, "Bazı konularda dünyaya farklı bakıyor olabiliriz ancak birçok konuda aynı şekilde düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Trump'ın Macron ile perşembe günü yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmesi, ardından ikilinin ortak bir basın açıklaması yapmasının beklendiği kaydedildi.



Fransa'da cuma günü gerçekleştirilecek 14 Temmuz Ulusal Bayramı törenlerine katılacak Trump, törenlerin ardından ABD'ye dönecek.



İkilinin 28 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde Macron, Amerikan askerlerinin, Fransız askerlerinin yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin 100. yılının anma törenlerine katılması için Trump’ı davet etmiş, Trump da bu daveti kabul etmişti.