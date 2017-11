Trump, Green Card'ı kaldırıyor

ABD Başkanı Trump, New York'taki saldırının ardından, çekilişle "Green Card" sahibi olmayı mümkün kılan programın sona erdirilmesi için ABD Kongresine gideceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



New York polisi tarafından ismi Sayfullo Saipov olarak açıklanan saldırganın, ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan "Green Card" sahibi olarak 2010 yılında bu ülkeye geldiğine dikkati çeken Trump, "Bugün itibarıyla Çeşitlilik Göçmen Vize Kurası'nın sona erdirilmesi sürecini başlatıyorum. Kongre'den, bu programdan kurtulmamız için gerekli süreci hemen başlatmasını isteyeceğim." dedi.



"KABİLİYETE DAYALI BİR PROGRAMA GEÇİLMELİ"



Trump, söz konusu programın isminin kulağa hoş geldiğini ancak kendisinin ABD için "hoş" olmadığını belirterek "Biz, kabiliyete dayalı bir programa geçilmesini istiyoruz. Bu ülkeye insanlar kabiliyetlerine göre gelmeliler. Göçmen zinciri (Green Card almaya hak kazanan bir kişinin ailesinden ve yakınlarından başka kişileri de ABD'ye getirebilmesi) yaklaşımından kurtulmak istiyoruz. Kongre'de hali hazırda bu göçmen zinciri programını sona erdirme amaçlı bazı tasarılar vardı. Şimdi bu programdan tamamen kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.



Söz konusu paketin içerisinde birçok iyi yasanın da bulunduğunu ifade eden Trump, tasarı paketinin Demokratlar tarafından durdurulmasından yakındı.



Saipov ile birlikte aynı göçmen zinciri içinde 23 kişinin daha ABD'ye geldiğini aktaran Trump, bu kişilerin de soruşturulduğunu dile getirdi.



Saldırganı "hayvan" kelimesiyle tanımlayan Trump, soruşturmanın tüm boyutlarıyla en kapsamlı şekilde yapılması için federal yetkililerin koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.



DEMOKRATLARI SUÇLADI



Demokratların ülke için iyi şeylerin yapılmasını istemediğini iddia eden Trump, "Güçlü ve kararlı olmalıyız. İnsanımızı, toplumumuzu ve ulusumuzu korumak için her adımı atacağız. Çok daha sert olmalıyız. Çok daha uyanık ama çok daha az siyasi doğrucu olmalıyız. Güzel ülkemizin savunmasında asla feragat etmeyeceğiz ve bizden alınan güzel hayatları asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Terör şüphelilerine verilen cezaların da hızlı ve sert olması gerektiğini kaydeden Trump, "Bu hayvanların aldığı cezalardan daha hızlı ve büyük bir ceza vermeliyiz. Mahkemelerde yıllarca süregiden zaman içerisinde ne olacağını kim bilebilir? Bundan dolayı hızlı ve güçlü bir adalete ihtiyacımız var. Şimdikinden daha hızlı ve daha güçlü bir adalete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



"GUANTANAMO'YA GÖNDERİLMELİ"



Trump ayrıca, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen ve halen hastanede tedavisi süren Saipov'un Guantanamo Tutukevi'ne gönderilmesini istediğini sözlerine ekledi.



New York polisi, dünkü saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, Özbekistan'dan 2010 yılında ABD'ye gelen Sayfullo Saipov olduğunu duyurmuştu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayın bir terör saldırısı olduğunu, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 12 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.