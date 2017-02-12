"Trump, Cumhurbaşkanımızdan 6 yıl sonra dile getirdi"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızdan tam 6 yıl sonra güvenli bölgeyi telafuz ediyor." dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "16 Nisan'dan sonra milletimizin kabulüyle hayata geçecek sistem aslında milli mücadelemizle ulaşmaya çalıştığımız sistemdir." dedi.



Kaynak, partisince Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.



Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Kaynak, Cerablus'tan başlayan operasyonun ayın 24'ü itibariyle 7'inci ayını dolduracağını belirterek, "Allah'a hamd olsun, en kilit yerlerden biri olan El-Bab'da, bugün yarın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte El-Bab'ta terör unsurları temizlenecektir. Bu hayırlı havadisi almamız yakındır. Ama bu kolay değil." ifadesini kullandı.



Kaynak, 97 yıl önce Maraş'ın ve milletin kendisini kurtardığı gibi bugün Suriye'de Suriye için değil kendi vatanımız için, topraklarımıza gelen terör tehdidini yok etmek için kendi insanımızın, kendi milletimizin güvenliği için orada şehitler verildiğine işaret etti. Kaynak, geçtiğimiz günlerde şehit olan 2 askerin de Kahramanmaraşlı olduğunu belirterek, şehitlere rahmet diledi.



Bu hareketin, 15 Temmuz sonrası içindeki hain unsurlardan temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, o şerefli üniformayla hangi kahramanlıkları yapabildiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Kaynak, şöyle devam etti:



"Allah'a hamd olsun, önemli sayıda haini tasfiye eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, şimdi orada bu coğrafyanın en güçlü ordusu olarak, milletimizin en önemli güvencesi olarak, sigortası olarak mücadele ediyor. Onlara başarılar diliyorum. Bizim mücadelemizin sonunda inşallah Cumhurbaşkanımızın, Başbakan iken 2011'de bu göç hareketi ilk başladığında, ifade ettiği çözümün, ne kadar doğru olduğunu, dünya 6 sene sonra anlayabiliyor. O zaman Cumhurbaşkanımız, dünya bu göçle uğraşmasın, insanlar savaştan kaçıyor, insanlar ölümden kaçıyor, insanlar yokluktan kaçıyor, orada güvenli bölgeler oluşturalım. O güvenli bölgeleri uçuşa yasak bölgeler haline getirelim, kendi insanlarından eğitim donatacağımız birliklerle de bu insanlar kendi güvenliklerini kendileri sağlasınlar. İşte Cerablus bunun en somut örneğidir."



ABD Başkanı Trump'un bölge için kullandığı sözlere dikkati çeken Kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bizim müttefiklerimiz, bizim dostlarımız, bölgede başka terör örgütleriyle iş tutmayı hesap edeceklerine, PYD'yi kendilerine müttefik yapmaya çalışacaklarına, başkaca terör örgütlerini kendilerine müttefik yapmaya çalışacaklarına 6 yıl önce bu teklifi dinlemiş olsalardı, ne dünya bu kadar göç dramı yaşayacaktı, nede bu kadar kan dökülecekti. Şimdi ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızdan tam 6 yıl sonra güvenli bölgeyi telafuz ediyor. Ancak güvenli bölgenin temel şartı bir terör örgütüne karşı, bir başka terör örgütünü kullanmamaktır. Bir caniye karşı bir başka caniyi desteklememektir."



"16 Nisan'dan sonra milletimizin kabulüyle hayata geçecek sistem aslında milli mücadelemizle ulaşmaya çalıştığımız sistemdir." diyen Kaynak, çünkü milli mücadeleyi yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de dualarla açılırken ilk kararının, "İstiklal-i ve hakimiyeti milliye" olduğunu belirtti.



Bunun de tam bağımsızlık ve millet egemenliğinin hakimiyeti olduğunu vurgulayan Kaynak, "İşte 16 Nisan'da getirmeye çalıştığımız sistem, tamda ecdadımızın hangi sebeplerle milli mücadeleye kalkışmışsa, onun getirmek istediği sistemdir." dedi.



Kaynak, AK Parti'nin seçilme yaşını 30'dan 25'e düşürdüğünü ama seçme yaşının da 18 olduğuna değinerek, "18 yaşında kendi milletinin geleceğini belirleyecek oyu kullanan bir kişi milletvekili olamaz mı? 18 yaşında tankın önün yatan, 18 yaşında Maraş İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi Çakmakcı Sait gibi şehit olan, 13 yada 14 yaşındayken vatanın birliği için, milletin beraberliği için, bayrağı için, inançları ve değerleri için şehit olmaya becerebilen gençlik hiç kaygı etmeyin milletvekili olmayı da becerir. Biz gençlerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.



Toplantıda, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mahir Ünal, Veysi Kaynak, Nursel Reyhanlıoğlu, Celalettin Güvenç, Uğur Dilipak, İlker Çitil, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından, AK Parti Siyaset Akademisine katılan ve dereceye girenlere ödülleri verildi.