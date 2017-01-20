Trump dönemi krizle başladı, sokaklar savaş alanına döndü

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığını kabul etmeyen gruplar, Washington sokaklarını savaş alanına çevirdi.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump Washington'da görkemli bir törenle yemin edip ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başlayacak.



Tören öncesi bir araya gelen öfkeli gruplar, Washington sokaklarını savaş alanına çevirdi. Trump karşıtı slogan atan göstericiler, çevredeki mağazaların camlarını kırdı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, polis ekipleri protestoculara karşı gaz kullanıyor. Olayların büyümemesi için bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.