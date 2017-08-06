Trump, Birleşmiş Milletler'in kararından memnun

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin tehdit teşkil eden ve istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine karşı ekonomik ve siyasi baskının artırılacağı belirtildi.



Açıklamada, "Başkan Trump, BMGK'nın, son balistik füze denemesine yanıt olarak Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ağırlaştıran yeni kararını memnuniyetle karşıladı. Başkan, Çin ve Rusya'nın bu kararın geçirilmesindeki desteklerini takdirle karşıladı." ifadesi kullanıldı.



BMGK'IN KUZEY KORE'YE YENİ YAPTIRIMLARI



BMGK üyeleri, ABD tarafından hazırlanarak konseye getirilen, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısını 15 üyenin lehte oyuyla kabul etti.



Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.



Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak. Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de "BMGK Kuzey Kore yaptırımlar listesine" eklendi. Bu kişi ve kuruluşlara varlık dondurma ve seyahat yasağı uygulanacak.



Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.