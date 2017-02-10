Trump, Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile başkan seçildikten sonra ikinci defa bir araya gelecek.

Trump, başkan seçildikten sonra ilk görüştüğü yabancı lider olan Abe'yi bu kez Beyaz Saray'da konuk edecek. Başbakan Abe'ye bugünkü Beyaz Saray ziyaretinde maliye, dışişleri ve ticaret bakanları eşlik edecek.



İki liderin daha sonra golf oynamak için Florida'daki Palm Beach'e gidecekleri belirtildi. Beyaz Saray yetkilileri, buluşmanın iki ülkenin güçlü ittifakı ve derin ekonomik ilişkilerinin kanıtı olduğunu vurguladı.



ABE EKONOMİ PAKETİYLE GİDİYOR



Japonya Başbakanı, Washington'a "ABD-Japonya Gelişim ve İstihdam İnisiyatifi" adlı paketle gidiyor. Resmi olmayan rakamlara göre pakette ABD'de 1 milyon 700 bin yeni istihdam yaratılması ve 400 milyar dolar değerinde yeni pazarlar oluşturulması gibi ekonomik önlemler bulunuyor.



İnisiyatifte beş alana vurgu yapılıyor. Bunlar altyapı, robot teknolojisi, yapay zeka, internet ve uzay araştırmaları olarak öne çıkıyor. Abe'nin yatırım önerileri arasında Japonya'nın ABD'ye hızlı tren sistemleri satışı ile 3 bin vagonun yenilenmesi de yer alıyor. Japon otomobil üreticisi Toyota'nın da Abe'nin ziyareti sırasında önemli bir yatırım kararını açıklaması bekleniyor.



Trump, ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesi için başkanlık emrini ocak ayında imzalamıştı. TPP'de ABD'nin yanı sıra Japonya, Avustralya, Meksika ve 8 ülke daha bulunuyordu. Trump, bunun yerine ülkelerle ikili anlaşmalardan yana olduğunu belirtmişti. Japonya'nın ise Çin ile rekabet edebilmek adına TPP'nin devam etmesini istediği biliniyordu.



Görüşmede ayrıca Japonya'da konuşlandırılmış Amerikan birliklerinin masraflarının gelecekte nasıl paylaştırılacağı, Kuzey Kore tehdidi, Çin'in Güney Çin Denizindeki faaliyetlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.