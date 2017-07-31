Trump yeni atadığı İletişim Direktörü’nü görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 10 gün önce Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine atadığı Anthony Scaramucci’yi görevden aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Anthony Scaramucci Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevinden ayrılacak. Scaramucci Özel Kalem Müdürü John F. Kelly'ye yeni bir başlangıç ve kendi ekibini kurma imkanı vermenin en iyisi olduğunu hissetti. Biz de onun hakkında en iyisini diliyoruz.” denildi.



Amerikan medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Scaramucci’nin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan John F. Kelly’nin isteği üzerine görevden ayrıldığı belirtiliyor.



SCARAMUCCİ, SPİCER'İN YERİNE GELMİŞTİ



Scaramucci, Beyaz Saray eski İletişim Direktörü ve Basın Sözcüsü Sean Spicer’in yerine atanmıştı. Söz konusu atamanın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus’un da görevden ayrılmasına yol açtığı iddia ediliyordu.



Scaramucci’nin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü’nü dinlemeyeceği sadece başkana hesap vereceği yönünde çıkışlarının görevden alınmasına yol açtığı belirtiliyor.