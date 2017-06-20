TRT'nin Ulus yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal girişimi davasında tanıklar dinlendi

FETÖ'nün darbe girişiminde, TRT'nin Ulus yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal etmeye çalışan 96 sanığın yargılandığı davada tanık polis memuru Keskin, "Askerlere, teslim olmaları yönünde uyarıda bulunduk. Bize, hedef gözeterek ateş açıldı." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza adlı iş yerinin pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda yapılan duruşmada, tanıkların ifadelerine başvuruldu.



Söz alan tanık polis memurlarından Ömer Faruk Keskin, 15 Temmuz günü sabah görevine geldiğini akşam ise mesaiyi bırakmak üzere olduğunu anlatı.



Keskin, akşam 19.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün (Boğaziçi Köprüsü) kapatıldığı haberini aldıklarını ve bu sırada bir askeri aracın Şişli mevkisinde ilerlediğini söyledi.



"ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER"



İçinde bulunduğu polis aracına hedef gözetilerek ateş açıldığını savunan Keskin, "Şişli'ye doğru giden bir askeri aracı takip ettik. Araçtakilere teslim olmaları yönünde defalarca uyarıda bulunduk. Bize, hedef gözeterek ateş açıldı, biz de karşılık verdik. Kovalamaca uzun sürdü. Teslim olmaları yönünde ikazda bulunduk ama ateşle karşılık verdiler." ifadesini kullandı.



Tanıklardan polis memuru Semih Koca da ekip arkadaşı Ömer Faruk’la aynı araçta olduğunu belirtti.



Şikayetçi olduğunu söyleyen Koca, "Askeri aracı yaklaşık bir saat takip ettik, sonra araç TRT’ye gitti. Bize doğru ateş açıldı ve destek gelmesiyle askerler teslim oldular. Şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum." dedi.



"YAKLAŞIK 10-15 DAKİKA KAN KAYBETMİŞİM"



Darbe girişimi sırasında Digitürk binası önünde olduğunu aktaran 15 Temmuz gazilerinden Ali Ayran, askerlerle konuşmak için yanlarına gitmek istediğini anlattı.



Ayran, bir vatandaşın kendisini uyardığını belirterek, "Askerlerin yanına gitmeye karar verdim. O sırada bir vatandaş beni uyardı. 'Gitme seni vururlar' dedi. Ben de ona, 'Bunlar Türk askeri değil mi niye vursunlar?' diye karşılık verdim. Digitürk binasının kapısına doğru yöneldiğim sırada, resmen taradılar. Dizimden yaralandım. Kurşun diz kapağımı delip geçti. Yaklaşık 10-15 dakika kan kaybetmişim. Bütün sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

"Genç bir asker aracın önünü kesti"



İETT şoförü Levent Doroğlu ise 15 Temmuz gecesi telefonlarına mesaj geldiğini ve vatandaşları taşıyacaklarının belirtildiğini dile getirdi.



Darbeci askerlerin, ismi Vodafone Park olarak değiştirilen Vodafone Arena Stadı'nın yanında, kullandığı aracı durdurduğunu ifade eden Doroğlu, şunları söyledi:



"Genç bir asker silahla yolun ortasında bekleyerek aracın önünü kesti. Durduğumda diğer askerler otobüse hızlıca bindi. İçlerinde bir komutan, bana Digitürk binasının yerini bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyledim. O bölgede çalışan her İETT şoförü aslında Digitürk’ün nerede olduğunu bilir. Sürekli yanlış yollara girerek askerleri oyaladım. Sonra cep telefonundan güzergah aldılar."



TRT, Digitürk, Casper Plaza ile Vodafone Park stadyumunun 15 Temmuz günü mesaide olan güvenlik görevlileri de duruşmada tanık sıfatıyla dinlenildi.



Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.