TRT Yönetim Kurulu adayları belirlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Yönetim Kurulu için aday gösterilecek isimleri belirledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT Yönetim Kurulu için aday gösterilecek isimleri belirledi.



RTÜK'ün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan toplantıda TRT Yönetim Kurulu adaylığı için Başbakanlığa gönderilecek isimler tespit edildi.



Bu kapsamda, elektronik ve kitle iletişim alanında Ergun Yıldırım ile Cumhur Kemal Koca, kültür ve sanat alanında ise Ali Osman Öztürk ile Hilmi Bolatoğlu'nun isimleri belirlendi.