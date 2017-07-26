TRT World'den İran'da 15 Temmuz Semineri

İran'ın başkenti Tahran'da "15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi Anatomisi ve Sonrası Türkiye-İran Bölgesel İlişkileri" semineri düzenlendi.





TRT World Araştırma Merkezi ve İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü tarafından "15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi Anatomisi ve Sonrası Türkiye-İran Bölgesel İlişkileri" semineri düzenlendi.



İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen seminerin ardından düzenlenen basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker açıklamalarda bulundu.



Eker, Ortadoğu haritasını değiştirme çabaları olduğunu, bölgede oluşacak kargaşa ve istikrarsızlıktan Türkiye ile İran'ın zarar göreceğini ifade ederek, bölge sorunlarının iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasıyla çözülebileceğini belirtti. Eker, bu seminerin tarihi, iktisadi, siyasi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı komşu iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.



Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Müslüman ülkeler tarafından bilinip tanınmasının önemli olduğunu ifade eden Eker, sözlerine şöyle devam etti:



"FETÖ, örgütlendiği ülkelerde vitrinde başka arka planda ise bambaşka derin çalışmalar yapan bir terör örgütüdür. Bunu Türkiye'de ağır bir bedelle önledik. Bu durumun Müslüman ülkelerin tamamında bilinmesi ve tanınması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda İran'da bu konuda bir seminerin düzenlenmesi önemlidir. Bölgedeki olumsuzluklardan her iki ülke de zarar görüyor."



"FETÖ TÜM DÜNYAYA ZARAR VEREBİLECEK BİR ÖRGÜT"



Örgütün, sadece Türkiye değil tüm dünyaya zarar verebilecek bir yapılanma olduğunun altını çizen Eker, "FETÖ, İslam dininin arkasına saklanıp, modern bir yüz gibi görünen, aslında kanlı, zorba ve dünyayı ele geçirmeyi hedefleyen çok sinsi bir terör örgütü. Bu nedenle örgüt, sadece Türkiye'yi değil dünyadaki tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. FETÖ'nün 160 ülkede örgütlenmiş olması, örgütün hedeflerini belirlemede bize yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Ortadoğu haritasını değiştirme çabaları var, bölgede oluşacak kargaşa ve istikrarsızlık durumundan Türkiye ile İran zarar görecektir" diyen Eker, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret ederek şunları söyledi:



"Türkiye ile İran'ın bölgedeki olaylarla ilgili görüş alış verişinde bulunması, diplomatik kanalları iyi kullanması önemli. PKK ve terörle mücadelenin yanı sıra Ortadoğu'daki Suriye, Irak ile Körfez'deki gelişmelerin tamamı Türkiye ve İran'ı ilgilendiriyor. 400 yıldır sorunsuz komşuluk ilişkileri geliştiren bölgenin önemli iki ülkesi Türkiye ve İran yapacakları iş birliğiyle bu sorunların üstesinden gelme konusunda başarılı olacaklardır."



Eker, bulundukları coğrafyanın önemli olduğunu aktararak, "Diyaloğun artırılması, yakın bilgilendirilme ve temas çok mühim. Bulunduğumuz coğrafya, enerji ve kültürlerin kesiştiği bir nokta. Bu bölge üzerinde operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Burada oluşacak bir problem Türkiye ve İran'a zarar verir. O halde olan biten hakkında fikir alış verişinde bulunmamız, İran ve Türkiye olarak muhtemel anlaşmazlık ve ihtilafları iki aktör el ele vererek çözmemiz gerekir." diye konuştu.



Ortadoğu'daki hesapların arttığını vurgulayan Eker, "PKK, FETÖ, DEAŞ ve bunların ilişki içerisinde olduğu terör örgütlerinin, bu bölgeye tebelleş olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bölge ülkeleri bunlara yönelik tedbirleri müşterek alırsa bu sorunla daha kolay baş ederiz." görüşünü dile getirdi.



Eker'in yanı sıra Şark Forumu Araştırma Direktörü Galip Dalay, TRT World Direktörü Pınar Kandemir ve TRT World Program Direktörü R.Serdar Ataş'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve İran Dışişleri Bakanlığından diplomatlar hazır bulundu.