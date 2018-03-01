TRT World artık o platformdan bile izlenebilecek

Türkiye'nin İngilizce yayın yapan ilk uluslararası haber platformu TRT World, İngiltere'nin abonelik gerektirmeyen ve ücretsiz olarak hizmet veren TV platformu Freesat üzerinden izleyiciyle buluşuyor.

İngiltere'nin en büyük TV platformlarından birisi olan Freesat 200’den fazla kanalı yaklaşık iki milyon haneye ulaştırıyor.

2015 yılında kurulan TRT World, objektif ve cesur habercilik ilkeleri ve zengin içeriği ile dünya haberciliğine yeni bir bakış açısı getirerek, “küresel izleyicinin kanalı” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TRT World, haberin merkezine insanı koyarak, önemli bölgeleri ve en etkin merkezleri kapsayan dünya çapındaki muhabir ağı sayesinde hikâyeleri kaynağından izleyiciye aktarıyor.

Freesat, 6 Mayıs 2007 tarihinde İngiltere’de, 23 Ekim 2008’de ise İrlanda’da BBC ve ITV plc ortaklığı ile kurulmuş, ücretsiz olarak hizmet veren bir dijital platformdur.

Abonelik sistemine dayalı olmayan hizmette sadece Freesat kutusu alınarak kanallar izlenebiliyor. Freesat müşterileri eğlenceden müziğe, haberden çocuk kanalına kadar zengin bir içerik sağlayan kanal yelpazesine ulaşabiliyor.

Bunun yanı sıra BBC Player, ITV Hub, YouTube ve Netflix gibi talebe bağlı hizmetler de sistemin içinde yer alıyor.

Freesat Genel Müdürü Alistair Thom TRT World’ün sistemlerine katılmasından ötürü memnuniyetini vurgulayarak, ''TRT World’de, CNN ve Al-Jazeera gibi yurt içi ve yurt dışındaki güncel olaylar ve son gelişmeleri aktararak izleyicilerimize uluslararası bir bakış açısı kazandıracaktır. İki kurum arasında da uzun soluklu ve verimli bir ortaklık olmasını diliyoruz'' dedi.

TRT World Genel Müdürü Murat Akgüç ise, “Küresel izleyici kitlesine ulaşma hedefimiz doğrultusunda yaptığımız bu ve benzeri anlaşmalar çok büyük önem taşıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen uluslararası haber kanalı olma özelliğine sahip TRT World, uluslararası haber yayıncılığına kazandırdığı yeni bakış açısı doğrultusunda dağıtım ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar sonucu HD yayınlarıyla televizyon platformları, havayolları, oteller ve 12 uydu üzerinden 190 ülkeye ulaşıyor,” ifadesini kullandı.

Yapılan bu anlaşmayla beraber TRT World, zengin haber ve belgesel içeriği ile birlikte, Freesat bünyesindeki eğlence, çocuk kanalları, sinema, spor, belgesel ve haber kanallarının yanında yer alarak, Birleşik Krallık ve İrlanda genelindeki izleyici kitlesine kolayca ulaşabilecek.