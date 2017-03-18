TRT radyoları bir ilke imza atacak

Dünyada ilk kez uygulanacak teknolojiyle TRT radyoları, aynı anda farklı il ve istasyonlarda, değişik dil, lehçe ve içeriklerle dinleyiciye seslenebilme olanağına kavuşacak.

TRT Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, TRT radyolarının 1927'de 5 kilovatlık vericiyle başlayan serüveninin, bugün bin 654 vericiyle farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan 6 ulusal, 5 bölgesel, 3 yerel, 3 uluslararası olmak üzere 17 kanalla sürdüğü ifade edildi.

Haber, bilgi, eğitim, kültür, müzik ve eğlence içeriğiyle Türkiye'nin her köşesi ve toplumun her kesimine büyük çeşitlilikle seslenen TRT radyolarının, yeni bir teknolojiyle dinleyicisine daha yakın olmayı planladığı belirtilen açıklamada, Radyo ile Verici İşletmeleri daireleri başkanlıklarının ortak çalışmasıyla dünyada ilk kez TRT'nin uygulayacağı teknolojiyle, adrese dayalı radyo yayıncılığı kapsamında "RDS Sesli Anons Sistemi" projesinin hayata geçirileceği kaydedildi.

Aynı anda farklı il ve istasyonlarda, değişik dil, lehçe ve içeriklerle dinleyiciye seslenebilme özelliği taşıyan sistemin "TRT FM" yayınlarıyla uygulamaya geçtiği bildirilen açıklamada, sistem sayesinde eş zamanlı olarak her istasyona farklı mesajlar gönderilebileceği belirtildi.

Açıklamada, sistemle, ulusal yayın sırasında yörelerin özelliklerine göre yapılan yerel anonsların, aynı anda farklı içerikle dinleyiciye ulaştığı vurgulandı.

Uygulamayla, Bursa'ya "güneşli günler" dilenirken, Rizelilere heyelan uyarısı yapılabileceği, Artvinlilere kültür ve sanat festivali duyurusu geçilirken, Afyonkarahisarlılara bölgedeki yol yapım çalışmaları hakkında kısa bilgi aktarılabileceği ifade edilen açıklamada, Mersin'de kuvvetli yağış sonrasında alınan acil önlemler dinleyiciyle paylaşılırken, Erzurum'daki kar sporları etkinliğinin haberinin de yayınlanabileceği kaydedildi.

HEDEF 81 İLDE 600 İSTASYONA ULAŞMAK

İnternet altyapısı kullanılan sistem Dynamic RDS uygulamasıyla radyo ekranlarındaki RDS textlerini yönetirken, önceden planlanmış gün ve saatlerde yayın yapılabildiğine, tekrarlara yer verilebildiğine işaret edilen açıklamada, bir bölgeye özel sürekli duyuru yapabilme imkanı da sağlayan bu projeyle, en kısa zamanda Türkiye'nin 81 iline ve 600 istasyona ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.