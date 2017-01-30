TRT eski spikeri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski TRT spikeri Hamza Günerigök çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski TRT spikeri Hamza Günerigök çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunan Günerigök'ü yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığı yaparken yakaladı.



Zanlının üst aramasında bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu. Jandarmadaki ifadesinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Günerigök, jandarma aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Kimse üzülmesin ruhumuz özgür" ifadesini kullandı.



