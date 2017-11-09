Troy dünyaya açılıyor

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nin (Troy) Discover ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, Troy logolu kartlar yurt dışında yapılacak işlemlerde de geçerli olacak.

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (Troy) ile Discover arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Troy logolu kartlar yurt dışında yapılacak işlemlerde de geçerli olacak.



Bankalararası Kart Merkezi'den (BKM) yapılan açıklamada, BKM'nin Nisan 2016'da hayata geçirdiği Troy'un artık dünyaya açıldığı belirtildi.



185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyonun üzerinde ATM'de geçerli global bir ödeme kuruluşu olan Discover ile Troy arasında yapılan iş birliği sayesinde artık uluslararası işlemlerde de Troy logolu kartların kullanılabileceği bildirilen açıklamada, Discover ile yapılan iş birliğinin ardından Troy logolu kartların yurt dışında kabulünün sağlanarak tüm dünyada geçerli hale geleceği kaydedildi.



Açıklamada, Troy üyelerinin artık yurt dışında da geçerli olan Troy kart basabileceği belirtildi.



Türk bankacılık sisteminin yaptığı katkılar ve tüm bankaların ortak katılımı ile hayata geçen Troy'un, ulaştığı seviye ve büyüklük sonucunda Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program'da da kendine yer bulduğu anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:



"Programda hedeflenen yurt içi tasarrufların artması amacı doğrultusunda, yerli ödeme sistemi Troy'un yaygınlaşmasının önemli bir araç olabileceğine yer verildi. Troy, 2 yıllık bir çalışmanın ardından tüm bankaların desteğiyle hayata geçirildi. Şu anda 15'i banka, biri banka dışı olmak üzere 16 kurum Troy logolu kart basabilirken, Türkiye'deki tüm POS cihazlarında, ATM'lerde ve e-ticaret sitelerinde Troy logolu kartlar kabul ediliyor."



"20 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE YERLİ BİR ÇÖZÜMLE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"



BKM Genel Müdürü Soner Canko, BKM olarak hedeflerinin her zaman kart kullanıcılarının ihtiyaçlarına en doğru ve hızlı şekilde cevap vermek olduğunu vurguladı.



Troy'un kaynağında yatan vizyonun, tek başına Troy'u değil, kart pazarının tamamını büyüterek nakitsiz toplum anlayışını hayata geçirmek olduğunu belirten Canko, "Bu nedenle bugüne kadar bir banka hesabı ya da kartına sahip olmamış 20 milyonu aşkın kişiye yerli bir çözümle ulaşmayı hedefliyoruz. Troy logolu kartların yıl sonu itibarıyla 1 milyon adede ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Discover Uluslararası İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Joe Hurley de Avrupa'nın en büyük kartlı ödemeler pazarına sahip Türkiye'nin aynı zamanda turizm açısından da büyük ve önemli bir ülke olduğunu vurguladı.



