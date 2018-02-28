Tren kazasında 15 kişi öldü
Mısır'ın kuzeyindeki Bahira kentinde meydana gelen tren kazasında 15 kişinin öldüğü bildirildi.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Ulaştırma Bakanlığı resmi sözcüsü Muhammed Iz, bugün meydana gelen kazada 15 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını söyledi.
Tren kazasından hemen sonra açıklama yapan Bahira Emniyet Müdürü Ala Abdulfettah, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
Mısır'da yıllardır kullanılan ve modernize edilemeyen demir yolları eski sistemle çalışıyor.
Bu nedenle ülkede belirli aralıklarla tren kazaları yaşanıyor. Mısır'ın İskenderiye kentinde geçen yıl ağustos ayında meydana gelen tren kazasında 49 kişi hayatını kaybetmiş 100 kişi yaralanmıştı.