Traore, Beşiktaş maçında yok

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore'nin yetişemeyeceğini söyledi.

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Cuma günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore'nin yetişemeyeceğini söyledi.



Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-mavili takımın Beşiktaş maçına odaklandığını belirterek, "Sakat oyuncularımız aramıza döndü. Takımda Traore dışında eksik olmayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Traore, Beşiktaş maçına yetişemeyecek. Kendisi Cumartesi günü Karabük'te olabilecek. Onun yerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onun kadar başarılı olacaktır." diye konuştu.