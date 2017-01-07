Transferler Konyaspor maçına yetişecek

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Atiker Konyaspor maçına iki transferin yetişeceğini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen sohbet toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Nazifoğlu, sakatlığı bulunan futbolcular, transfer çalışmaları, Galatasaray'ın ligin ilk bölümündeki performansı ve birçok konuyla ilgili açıklamada bulundu.



Atiker Konyaspor maçına Serdar Aziz haricinde tüm sakat futbolcuların yetişeceğini aktaran Nazifoğlu, "Sakat oyuncularımızın hepsi Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Önümüzdeki hafta takımla idmana çıkmaya başlayacaklar. Onun için bir handikabımız olmayacak. Kalecilerin normal antrenmanlarını yaptırıyoruz. Onlarda fiziksel bir düşme olmayacak. Konyaspor maçına Muslera ve Cenk Gönen mutlaka yetişecek. Muslera için dört parmaklı özel bir eldiven yapılıyor." dedi.



Nazifoğlu, transferleri en uygun fiyata gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "İki transfer Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Kampa yetişmesini bekliyorduk ama son anda fiyatta düşmeler olacakken gerçekleşmedi. Biz de en uygun şekilde almaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen stoper Victor Hugo ile Yunanistan'ın PAOK takımında oynayan Garry Rodrigues'in gündemlerinde olduğunu belirten Levent Nazifoğlu, "Hugo'nun olma ihtimali var. Alternatif birkaç stoper bulunuyor. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu, bizim için bir avantaj. Garry Rodrigues'i ise izleme ekibimiz buldu. Sonra hocamız da beğendi. Ben de kendisini izledim. Sağ ayaklı bir futbolcu. Rodrigues transferi tamamlanmak üzere." ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ahmet Yılmaz Çalık için 2 milyon avroluk teklif sunduklarını vurgulayan Nazifoğlu, "Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon avro teklif yaptık. Top Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indi. Bir arada buluşabiliriz. Ahmet Çalık olmazsa yerli alternatifimiz yok. Hugo ile aralarında kalite farkı var. Ahmet, ileride çok iyi bir stoper olacak ama şu anda çok eksiği var. Hugo ise olmuş." şeklinde görüş belirtti.



"ETO'O VE MEHMET EKİCİ'Yİ İSTEMEDİK"



Levent Nazifoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile hiç ilgilenmediklerini söyledi.



Eto'o ve Mehmet Ekici ile ilgili sorulara Nazifoğlu, "Eto'o ve Mehmet Ekici'yi hiç istemedik. Mehmet'in babası bize geldi ama ilgilenmedik. Sinan Gümüş ile takas yapmak istediler. Biz Sinan'ı vermek istemedik." cevabını verdi.



"SNEİJDER'İN GİTMESİNE SICAK BAKMIYORUZ"



Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e teklif olduğunu ancak hem oyuncunun hem de kendilerinin teklife sıcak bakmadığını belirtti.



Nazifoğlu, sezon sonuna kadar Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile çalışacaklarını bildirdi.



"Bu seneyi hoca ile bitireceğiz." diyen Nazifoğlu, "Bırakacak olsak, şimdi bırakmamız lazımdı. Devam ediyoruz. Sezon sonu devam etmemiz için kriterimiz, şampiyonluk veya takımın aşama kaydetmesi." şeklinde görüşlerini aktardı.