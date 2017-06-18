Transfer çok kolay iş değil

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, transferde Malatyaspor taraftarını mutlu edecek, onlara keyifli futbol izlettirecek oyuncuları alıp, takımı oluşturacaklarını söyledi.

Sağlam, Orduzu Pınarbaşı’ndaki Nurettin Soykan Tesisleri’nde incelemede bulundu. Daha sonra Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenman sahasını gezen tecrübeli teknik adam, sahaların yanında yapılan yeni tesis binası hakkında da bilgi aldı.



İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Sağlam, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.



Malatya'yı seçmesinde çok istenmesinin etkili olduğunu belirten Sağlam, "İnsanın istenmesi güzel bir şey, bundan çok mutluluk duyuyorum. Ama bu bana bir sorumluluk da yüklüyor. İnsan tabii kendisine bu kadar inanan ve güvenen insanların güvenini de boşuna çıkarmak istemeyecektir. Dolayısıyla ben de bundan sonra çok çalışacağım ve bu insanların bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.



Temmuz ayının sonunda takımın kentte geleceğini belirten Sağlam, kendilerini başarıya götürecek olan futbolcular için bir ortam hazırlanması gerektiğini, bunun için de tesislerde incelemelerde bulunduğunu aktardı.



TRANSFER ÇALIŞMALARI



Takımda transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Sağlam, "Transfer çok kolay iş değil. Özellikle transferin ilk dönemleri biraz daha zor oluyor. Çünkü rakamlar havalarda uçuşuyor. Dolayısıyla onların böyle belli bir standarda oturması, bazı gerçeklerle yüzleşmek hem futbolcu hem de kulüp açısından biraz zaman alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bir panik haliyle de yanlış işlere adım atmamak gerektiğine değinen tecrübeli teknik adam, kendilerinin yönetimle uyum içerisinde olduklarını ve ne yaptıklarını bildiklerini dile getirdi.



Çok aceleci davranmadan doğru transferler yapmak zorunda olduklarını değinen Sağlam, şöyle konuştu:



"Çok fazla zamanımız yok derken yine biraz da vaktimiz var. Dolayısıyla bu vaktimizi de çok olumlu değerlendirmek istiyoruz. Tabii ki çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bizim istediğimiz Malatyaspor taraftarını mutlu edecek, onlara keyifli futbol izlettirecek oyuncuları alıp, takımı oluşturacağız."





