Hazine Müsteşarlığından trafik sigortasında 'tavan fiyat' açıklaması

Hazine Müsteşarlığınca, yarından itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları bazında, zorunlu trafik sigortalarına yönelik azami primlerin belirlendiği bildirildi.

Hazine Müsteşarlığınca, yarından itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları bazında, zorunlu trafik sigortalarına yönelik azami primlerin belirlendiği bildirildi.



Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından, sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan teminatları karşılayacak, sigortalılar için de ödenebilecek seviyede olmasının büyük önem arz ettiği belirtilerek, özellikle 2015 yılının ikinci yarısından itibaren zorunlu trafik sigortası primlerinde meydana gelen yükselişin toplumun geniş bir kesimini etkilediği ifade edildi.



Primlerdeki söz konusu yükselişin Müsteşarlıkça dikkatle izlendiği, bu süre zarfında ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin yapıldığı, zorunlu trafik sigortalarında fiyatlama istikrarını bozan yapısal sorunlara karşı hukuki güvence sağlandığı belirtildi.



Gerek fiyat istikrarını bozan yapısal sorunların çözümüne yönelik ilgili mevzuat çalışmaları gerekse rekabeti artırmaya yönelik aksiyonlar yürürlüğe konulmasına rağmen zorunlu trafik sigortası primlerinde istenilen düşüşlerin gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan değerlendirme neticesinde, anılan sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı usul ve esasların yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin olarak, Müsteşarlığımızca "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge" düzenlenmiş olup, söz konusu uygulamayla 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları (trafik yoğunluğu ve kaza istatistikleri göz önünde bulundurularak) bazında zorunlu trafik sigortalarına ilişkin azami primler belirlenmiştir. Söz konusu azami prim tutarları, bu tarihten itibaren düzenlenecek poliçelere uygulanacak olup, bahse konu tarihten önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal ettirilerek yeni poliçe düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır."



Sistemin, dikkatli sürücüyü ödüllendiren, dikkatsiz sürücüyü caydıran bir yapıda düzenlendiği belirtilerek, "Örneğin, İstanbul’da en az 3 yıl hasarsız araç işleteni için tavan prim 470 lira iken, son bir yılda en az üç kaza yapan işletenin tavan primi 2 bin 139 lira olarak belirlendi. Sistemde dikkatli ve dikkatsiz sürücü arasında ciddi prim farkı bulunuyor. Vatandaşların bu durumu göz önüne alarak daha dikkatli araç kullanmaları, hem can ve mal kaybını azaltacak hem de zorunlu trafik sigortası primlerini düşürecektir." ifadesi kullanıldı.