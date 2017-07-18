Trafik kazalarında 6 aylık bilanço

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında meydana gelen 190 bin 509 trafik kazasında bin 510 kişi hayatını kaybetti, 134 bin 244 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında meydana gelen 190 bin 509 trafik kazasında bin 510 kişi yaşamını yitirdi, 134 bin 244 kişi yaralandı.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2017'nin ilk 6 ayında 150 bin 803'ü yerleşim yerinde, 39 bin 706'sı yerleşim yeri dışında olmak üzere 190 bin 509 trafik kazası meydana geldi.



Kazaların bin 235'i ölümle, 80 bin 276'sı yaralanmayla, 108 bin 998'i ise sadece hasarla sonuçlandı. Kazalarda bin 510 kişi öldü, 134 bin 244 kişi yaralandı.



Kayıtlarda "yandan çarpma", "yayaya çarpma" ve "yoldan çıkma" şeklindeki kazalar öne çıktı.



Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarının 39 bin 82'sine tek, 37 bin 467'sine iki ve 4 bin 962'sine ise ikiden fazla araç karıştı.



Trafik kazalarından 84 bin 859'una sürücüler, 8 bin 476'sına yayalar, 567'sine yollar, 481'ine araçlar ve 356'sına ise yolcular neden oldu.



Öne çıkan sürücü kusurlarında ilk sırayı 32 bin 756 kayıtla "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" aldı. Bunu 11 bin 84 kayıtla "kavşak, geçiş önceliğine uymamak" ve 7 bin 56 kayıtla "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" takip etti.



Yılbaşından itibaren meydana gelen kazalara 130 bin 487 aracın karıştığı, bu araçların 69 bin 36'sının otomobil, 20 bin 861'inin kamyonet, 18 bin 31'inin motosiklet, 4 bin 71'inin minibüs, 3 bin 515'inin kamyon olduğu tespit edildi, 14 bin 973'ünün ise bunların dışındaki araçlar olduğu kayıtlara geçti.



BİR MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ



Trafik kazalarında en çok ölüm 98 kişiyle İstanbul olarak kayıtlara geçti, bu ili 83 kişiyle İzmir ve 64 kişiyle Ankara izledi. Hakkari ve Tunceli'de ilk 6 ayda meydana gelen kazalarda ise ölüm olayı kayıtlara geçmedi.



Trafik polisleri, kural ihlallerini de cezasız bırakmadı.



Yılbaşından bu yana 175 bin 27 lirası yayalara, 972 bin 54 lirası yolculara, 498 milyon 2 bin 76 lirası sürücülere, 711 milyon 875 bin 706 lirası araç plakalarına olmak üzere 1 milyar 211 milyon 24 bin 863 lira ceza kesildi.



Ayrıca, trafik ekiplerince alkollü araç kullanan 49 bin 269, 100 ceza puanını dolduran 2 bin 434 ve 5 kez hız limitini aşan 68 sürücüye cezai işlem uygulandı, 484 bin 413 araç trafikten men edildi.