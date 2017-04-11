Trafiğe 2 ayda 178 bin 455 araç eklendi

Trafiğe bu yılın ocak-şubat döneminde 193 bin 656 taşıtın kaydı yapılırken, 15 bin 201 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 455 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2017'ye ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı.



Buna göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 20 milyon 159 bin 183'ten 21 milyon 268 bin 879'a yükseldi. Bu araçların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubatta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 65 bin 8 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile kamyonet, yüzde 9,9 ile motosiklet, yüzde 8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlılar oluşturdu.



Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ocağa göre yüzde 49,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 54,9, minibüste yüzde 47, otobüste yüzde 22,5, kamyonette yüzde 60,1, kamyonda yüzde 28,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,5 oldu. Trafiğe kaydı yapılan motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 22,7 artış gerçekleşti.



Şubatta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise yüzde 4,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 2,6, minibüste yüzde 31,7, kamyonda yüzde 37,5, motosiklette yüzde 13,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28'i buldu. Otobüste yüzde 1,3, kamyonette yüzde 1,4, traktörde ise yüzde 5,4 artış kayıtlara yansıdı.



Ocak-şubat döneminde 193 bin 656 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 15 bin 201 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 455 arttı.



DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR



Şubatta devri yapılan toplam 537 bin 239 taşıt içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile motosiklet, yüzde 3,6 ile traktör izledi. Yüzde 5,8'lik dilimi de minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat 2017 sonu itibarıyla 11 milyon 438 bin 415 otomobilin yüzde 39,1'i LPG, yüzde 33,9'u dizel, yüzde 26,6'sı benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü ise yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.



İstatistiklere göre, söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 38 bin 180 otomobilin yüzde 22,1'i Renault, yüzde 11,9'u Volkswagen, yüzde 7,3'ü Hyundai, yüzde 6,7'si Dacia, yüzde 6,7'si Fiat, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,7'si Honda, yüzde 4,6'sı Nissan, yüzde 4,2'si Ford, yüzde 4,2'si Opel oldu, yüzde 22,4’ü ise diğer markalardan oluştu.



Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1'i 1501-1600, yüzde 29,2'si 1401-1500, yüzde 13,5'i 1300 ve altı, yüzde 13,2'si 1301-1400, yüzde 3,1'i 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkat çekti.



Otomobillerin yüzde 60,6'sı beyaz, yüzde 15,6'sı gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10,9'u diğer renkleri taşıyor.