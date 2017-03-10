Trafiğe 1 ayda 128 bin 648 araç eklendi

Trafiğe bu yılın ocak ayında 128 bin 648 aracın kaydı yapıldı, 7 bin 371 aracın ise kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı söz konusu ayda 121 bin 277 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 Ocak ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 20 milyon 98 bin 994'ten 21 milyon 211 bin 701'e yükseldi. Bu araçların yüzde 53,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ocakta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 128 bin 648 oldu. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 65,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 22,3 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile motosiklet, yüzde 3,3 ile traktör izledi. Bunların yüzde 4,4’ü minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.



Bu yılın ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, 2016 Aralık ayına göre yüzde 26,9 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 29, minibüste yüzde 20,7, otobüste yüzde 41,1, kamyonette yüzde 85,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 75,3 oldu. Kamyon yüzde 12,5, motosiklet yüzde 27,1, traktör ise yüzde 45,6 azaldı.



Ocakta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 15,9 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 23,6, kamyonette yüzde 14,3, motosiklette yüzde 5,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,3, traktörde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 26,2, otobüste yüzde 10, kamyonda ise yüzde 49,1 azalış kayıtlara yansıdı.



Söz konusu ayda 128 bin 648 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 7 bin 371 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 121 bin 277 arttı.



DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR



Ocakta devri yapılan toplam 509 bin 165 taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 3,4 ile traktör, yüzde 3 ile motosiklet takip etti. Minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların toplam devir oranı yüzde 5,7 oldu.



2017 Ocak sonu itibarıyla 11 milyon 401 bin 452 otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü ise yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 84 bin 626 otomobilin yüzde 18,5’nin Renault, yüzde 12,2'sinin Volkswagen, yüzde 8,6’sının Fiat, yüzde 7,9'unun Opel, yüzde 6,9'unun Hyundai, yüzde 6,1'inin Dacia, yüzde 6,1'inin Toyota, yüzde 5,6'sının Ford, yüzde 4,8'inin Nissan, yüzde 3,9'unun Honda olduğu, yüzde 19,2'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,9'u 1501-1600, yüzde 28,5'i 1401-1500, yüzde 13,7'si 1301-1400, yüzde 13,1'i 1300 ve altı, yüzde 2,9'u 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkat çekti. Otomobillerin yüzde 61,9'u beyaz, yüzde 15,4'ü gri, yüzde 7,1'i siyah ve yüzde 5,2'si kırmızıyken yüzde 10,4'ü diğer renklerden oluştu.