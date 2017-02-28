Trabzonspor'un yenilmezleri

Ara transferde kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega, bordo-mavili takıma geldikten sonra mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular, ligin ikinci bölümünde mağlubiyet yaşamadı ve gösterdikleri performansla yeni takımlarına önemli katkı sağladı.



Bordo-mavililer, ara transferde Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.



İlk yarıyı beklentilerin uzağında tamamlayan Karadeniz ekibi, ara transferlerin ardından ligin ikinci bölümünde 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Yeni transferlerinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, 6 lig maçında topladığı 14 puanla, 15 puan toplayan lider Beşiktaş'tan sonra en iyi performansı gösteren ekip oldu.



OLCAY ŞAHAN'DAN SKORA KATKI



Beşiktaş'tan 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 yeni transfer arasında 1 gol, 3 asist ile skora en fazla katkı yapan isimlerin başında geldi.



Ligin ikinci devresinin ilk 6 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, 6 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarlı bir performans çizdi.



Medjani 5 maçta 164 dakika, Rodallega ise 4 maçta 209 dakika forma giydi.