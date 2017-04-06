Trabzonspor'un yenilmezleri Beşiktaş karşısında

Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular, bordo-mavili takım forması altında mağlubiyet yaşamazken, bu unvanlarını Beşiktaş maçında da sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, ara transfer döneminde Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.



Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, yenilenen kadrosuyla 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 12 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.



2017 yılının ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, puanını 44'e yükselterek 5. sıraya yerleşirken, Avrupa kupalarına katılma iddiasını da sürdürdü.



Yeni transferlerinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, 10 lig maçında elde ettiği 26 puanla, 23 puan toplayan Beşiktaş'ın önünde en iyi performansı gösteren ekip olmayı başardı.



OLCAY ŞAHAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI



Beşiktaş'tan 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Trabzonspor'da 1 gol atarken verdiği gol paslarıyla skora en fazla katkı yapan isimlerin başında geldi.



Takımda genç oyunculara ağabeylik yapan, taraftarları da oynadığı futbolla coşturan orta alan oyuncusu, eski takımı karşısında duygusal bir maça çıkacak.