Trabzonspor'un Slovakya kampı bitiyor
Trabzonspor'un Slovakya kampı yarın sona erecek.
Sezon hazırlıkları kapsamında 2 Temmuz'dan başlayarak Macaristan'da 15 günlük kamp çalışmaları gerçekleştiren, 19 Temmuz'da Slovakya'ya geçen bordo-mavililer, toplam 29 günlük yurt dışı kampını tamamlayacak.
Karadeniz ekibi, yurt dışı kampındaki 6. ve son hazırlık maçında yarın Hollanda 1. Lig temsilcisi Heerenveen'le karşılaşacak. Bordo-mavililer, TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.