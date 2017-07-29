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29 Temmuz 2017 11:09 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2017 11:15

Trabzonspor'un Slovakya kampı bitiyor

Trabzonspor'un Slovakya kampı yarın sona erecek.

Trabzonspor'un Slovakya kampı bitiyor

Sezon hazırlıkları kapsamında 2 Temmuz'dan başlayarak Macaristan'da 15 günlük kamp çalışmaları gerçekleştiren, 19 Temmuz'da Slovakya'ya geçen bordo-mavililer, toplam 29 günlük yurt dışı kampını tamamlayacak.

Karadeniz ekibi, yurt dışı kampındaki 6. ve son hazırlık maçında yarın Hollanda 1. Lig temsilcisi Heerenveen'le karşılaşacak. Bordo-mavililer, TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.

Etiketler: slovakya kampıtrabzonspor


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