Trabzonspor'dan teklif geldi

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, Trabzonspor'dan teklifi aldığını ancak bu transfer için kulüplerin anlaşması gerektiğini söyledi.

Bu sezon takımı adına attığı 4 golle dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Adının Trabzonspor'la anıldığını bildiğini aktaran Emre, kulübünde mutlu olduğunu ancak transfer döneminde her şeyin gerçekleşebileceğini vurgulayarak, "(Trabzonspor tarafından) Menajerime teklif geldi. Onunla görüştüler. Öncelikle kulübün anlaşması lazım. Benim anlaşmam kulübümden sonra gelir. Futbolda her şey olabilir. Geçen sene transferin başladığı dönemde 'kesinlikle Antalyaspor'dan ayrılmayacağım' diyordum ama son günlerde tekrar Alanyaspor'a döndüm. Bu benim tek başıma karar verebileceğim bir şey değil. Kulübümün menfaati önemli. İki taraf anlaşırsa olabilir." dedi.



"HEDEFİM DÖRT BÜYÜKLER"



Emre Akbaba, hedefinin her futbolcu gibi "4 büyük" takımda forma giymek olduğunu dile getirdi.



Büyük takımlarda oynamak için kendini yeterli ve hazır hissettiğini anlatan Emre, "Kendimi oralarda başarısız hissedeceksem zaten gitmem. Benim de hedefim 4 büyüklerde oynayabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da da 'yapacaklarım bitti' diyemem. Sezon daha bitmedi ve sözleşmem hala devam ediyor. Eğer kalırsam buradaki hedeflerimi de büyüteceğim." diye konuştu.



"MİLLİ TAKIM KAPILARINI BÜYÜK TAKIMLAR AÇIYOR"



Turuncu-yeşilli futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nda oynamanın hayalini kurduğunu belirtti.



Bunu başarabilmek için büyük takımlarda sürekli oynayan bir futbolcu olmak gerektiğini savunan Emre, "En büyük hedefim devamlı milli takımda oynayan bir oyuncu olmak." ifadelerini kullandı.