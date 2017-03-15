Trabzonspor'dan taraftara koltuk silme cezası

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena'da koltuğa ayaklarıyla bastığı tespit edilen taraftara koltuk silme cezası verdi.

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena'da koltuğa ayaklarıyla bastığı tespit edilen taraftara koltuk silme cezası verdi.



Bordo-mavili kulüp, sosyal medyada bir taraftarın stat koltuğuna bastığı fotoğrafın yayımlanması üzerine harekete geçti.



Taraftarı koltuk numarasından bulan kulüp yetkilileri, kendisinden hem ceza hem de diğer taraftarlara örnek teşkil etmesi için koltuk silmesini istedi.

5 BİN KOLTUĞU SİLDİ



Bunun üzerine öğrenci olduğu belirtilen taraftarın Medical Park Arena Stadı'na geldiği ve yaklaşık 5 bin koltuğu sildiği kaydedildi.



Trabzonspor Kulübü de taraftarın yüzünün yer almadığı ve koltukları silerken çekilmiş bir videoyu Twitter hesabından yayımladı. Videonun paylaşımında, esprili dille, "Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını!" ifadelerine yer verildi.



Kulüp başkanı Muharrem Usta da kendisine ait Twitter hesabından kulübün hazırladığı videoyu, "Bir kamu spotu. Ne demiştik... Hepimizin eğitimi için spor bir araçtır. Hele ki bunu kulübümüz yapıyorsa, ne mutlu bizlere." yorumuyla paylaştı.