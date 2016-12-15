Trabzonspor'dan örnek davranış

Trabzonspor Kulübü, Akyazı'daki stadın açılış törenine çelenk göndermek isteyenleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına çelenk bağışı yapmaya davet etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesindeki stadın açılış töreninin 18 Aralık'ta gerçekleştirileceği anımsatıldı. Stat açılışına çelenk göndermek isteyenlerin, "Mehmetçik Vakfı" ve "Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı"na çelenk bağışı yapmaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Taraftarlarımız ve davetlilerimiz, Mehmetçik Vakfı için TR120001002533000019825336, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı için 3700 0150 0158 0072 8732 5260 IBAN numaralarına çelenk bağışı yapabilirler. Bağış yapacakların, dekontun açıklama bölümüne 'Trabzonspor' yazmaları yeterlidir."

Kaynak: AA