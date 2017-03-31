Trabzonspor'dan iki isme beşer yıllık sözleşme

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı antrenman gerçekleştirdi.



Bütün futbolcuların yer aldığı antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.



Öte yandan, teknik direktör Yanal'ın altyapıdan performanslarını beğenip A takım antrenmanlarına dahil ettiği 20 yaşındaki Yunus Emre Çakır ve 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun'un profesyonelliğe geçiş yaptığı ve beşer yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.