Trabzonspor'dan golsüz prova

Trabzonspor Futbol Takımı, Slovakya kampının son gününde Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapan bordo-mavililer, Heerenveen ile kamptaki altıncı ve son maçında Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Eggendorf kasabasında karşılaştı.



12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.



İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.



50. dakikada Ghoochannejhad savunmanın arkasına atılan topta bir anda Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Ancak Onur, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.



60. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Hahn, topu iki hamlede kontrol edebildi.



85. dakikada Veerman'ın kafa vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak, sol tarafına doğru gelen topu güçlükle kornere çeldi.



TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ



Trabzonsporlu taraftarlar Macaristan ve Slovakya'da oynanan hazırlık maçlarına fazla ilgi göstermezken, Avusturya'da Heerenveen ile oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.



Bordo-mavili taraftarlar, küçük olan tribünün hemen dolması üzerine maçı saha kenarındaki boş alanlardan izleme şansı bulabildi. Az sayıda Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı da takımlarının formalarıyla geldikleri karşılaşmayı Trabzonsporlu taraftarlarla birlikte seyretti.



ÇUBUKÇU DA İZLEDİ



Trabzonspor'un Slovakya kampının bitimine üç gün kala kampa gelen asbaşkan Ahmet Çubukçu da Heerenveen ile oynanan hazırlık maçını izledi.



Çubukçu, maça giriş esnasında transferleri soran taraftarlara, "Trabzon'daki sezon açılışına herkesi bekliyoruz. Orada size sürprizlerimiz olacak." dedi.



KAMP SONA ERDİ



Trabzonsporlu futbolcular, Heerenveen ile oynanan maç ile 29 günlük yurt dışı kampını tamamlamış oldu.



Bordo-mavili takım, yerel saatle 22.55'de özel uçak ile Trabzon'a hareket edecek.



Karadeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal, 2 Ağustos'taki sezon açılışında İspanya'nın Deportivo Alaves ile Trabzon'da oynanacak olan hazırlık maçının ardından futbolculara 3 gün izin verecek.



CASTİLLO SAKATLANDI



Karşılaşmanın ikinci yarısında Bongonda'nın yerine oyuna Castillo, ceza sahasına girmek isterken rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.



Sağ arka adalesini tutan Castillo, ilk tedavisinin ardından oyuna devam edemeyerek sahayı terk etti. Bu futbolcunun yerine Yusuf Erdoğan, maça dahil oldu.

Stat: Eggendorf



Hakemler: Josef Spurny, Stefan Pichler, Sara Telek (Avusturya)



Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira (Dk. 72 Kamil Ahmet Çörekçi), Mustafa Akbaş, Uğur Demirok (Dk. 46 Medjani), Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Kucka (Dk. 72 Aytaç Kara), Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bero), Bongonda (Dk. 46 Castillo) (Dk. 53 Yusuf Erdoğan), N'Doye (Dk. 46 Rodallega)



Heerenveen: Hahn, Dunfries, Hoegh, Van Aken, Pierie, Schaars (Dk. 69 Vlap), Thorsby, Ghoochannejhad (Dk. 69 Veerman), Odegaard (Dk. 77 Johnsen), Zeneli, Kobayashi (Dk. 46 Amersfoort)