Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya başvurdu

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano için FIFA'ya başvurdu.

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin Rusya'nın Zenit Kulübünden transfer ettiği Giuliano Victor De Paula'nın satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını bildirdi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer veridi:



"Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır. Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."