Trabzonspor'dan ayrıldı, Macaristan'a gitti

Trabzonspor'dan ayrılan Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk, Macaristan'ın Debrecen takımına transfer oldu.

Trabzonspor'dan ayrılan Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk, Macaristan'ın Debrecen takımına transfer oldu.



Debrecen Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Suk'un Portekiz ekibi Porto'dan sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.



Trabzonspor, sezon başında Porto'dan kiraladığı Hyun Jun Suk'un sözleşmesini 1 Şubat'ta feshetmişti. Bordo-mavililerde lig ve kupada çıktığı 17 maçta sadece bir gol atabilen Güney Koreli forvet oyuncusu, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.



Macaristan Ligi'nde 19 haftada 20 puan toplayan Debrecen, düşme hattındaki MTK Budapeşte'nin averajla önünde 10. sırada bulunuyor.