Trabzonspor'dan Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda

Resmi açılışı 1951'de yapılan ve bordo-mavili takımın birçok başarısına tanıklık eden tarihi Hüseyin Avni Aker Stadı, kapılarını son kez taraftara açacak.

Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında ağırlayacak Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na yarın veda edecek.



1951 yılında resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçıyla son kez kapılarını taraftara açacak.



1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor'un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 Ağustos 1967 tarihinde Galata karşısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçına çıktı.



Karadeniz ekibinin 2. Lig'de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy kaydetti.



1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Şimdiki Süper Lig) mücadele etmeye başlayan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu ligde ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Süper Lig'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk golünü, 10. haftada 1-0 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Özcan'ın penaltısıyla buldu.



Süper Lig tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo-mavililer, son lig karşılaşmasını da yine sarı-lacivertli takım karşısında bu sezon 16. haftada yaptı ve 3-0 mağlup oldu.

INTER, BARCELONA, LİVERPOOL'U DEVİRDİ



Trabzonspor, Avrupa kupalarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçını 1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İzlanda'nın Akranes takımı ile oynamış ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken ilk golü atan isim Hüseyin Tok olmuştu.



Bordo-mavililer, bu statta Avrupa arenasında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Fransa'nın Olympique Marsilya takımı karşısındaki 4-1'lik galibiyet de bu stattaki unutulmaz maçlar içerisinde yerini aldı.