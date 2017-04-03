Trabzonspor'da Onur geçit vermiyor

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onur Recep Kıvrak, yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlarken, 26 haftası geride kalan ligde 13 maçta kalesini gole kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'da takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak da yaptığı önemli kurtarışlarla takımına katkı sağladı.



2017 yılının tek namağlup takımı olan Karadeniz ekibinin kaptanı, oynadığı 26 lig maçının 13'ünde kalesini gole kapayarak rakiplerine geçit vermedi.



Bordo-mavililer, ligin 16 haftalık ilk yarısında 1. hafta Kasımpaşa (2-0), 5. hafta Atiker Konyaspor (1-0), 7. hafta Akhisar Belediyespor (0-0), 8. hafta Galatasaray (0-1), 12. hafta Gençlerbirliği (0-0) ve 13. hafta Kayserispor (0-1) karşısında olmak üzere 6 maçta gol yemedi.



Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde geride kalan 10 haftanın 7'sinde ise kalesinde gol görmedi. Bordo-mavili takım, 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada Gaziantepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Aytemiz Alanyaspor (0-0), 23. haftada Kardemir Karabükspor (1-0), 25. haftada Galatasaray (2-0), 26. haftada Çaykur Rizespor (0-1) maçlarında kalesini gole kapattı.



TAKIMIN EN İSTİKRARLISI



Trabzonspor'un kaptanı, performansıyla takımına önemli katkı yaparken bordo-mavililerin ligdeki en istikrarlı oyuncular arasında ilk sırada yer aldı.



Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 26 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere 2 bin 340 dakika sahada kalarak en fazla görev yapan isimlerin başında geldi.



KALESİNDE MAÇ BAŞINA 0.30 GOL GÖRDÜ



Ligin ilk yarısında 16 maçta 20 gol (maç başına 1.25) yiyen Onur, ikinci bölümde kalesinde 10 maçta 3 gol (maç başına 0.30) görerek bu dönemde ligin en başarılı kalecisi oldu.



Onur, ikinci devrede Bursaspor (2-1) ve Atiker Konyaspor (1-1) ve Akhisar Belediyespor (3-1) maçlarında 1'er gol yerken diğer 7 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı.



Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın performansıyla ligin ikinci bölümünde en az gol yiyen takım unvanını elde etti.