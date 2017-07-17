Trabzonspor'da kombineler satışa çıktı

Trabzonspor'da 2017-2018 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine kartların satışları başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 10 kategoride satışa sunulan kombine kartların fiyatları şöyle:



Platinum B Blok ​7 bin lira, Platinum A-C Blok ​6 bin 500 lira, VIP Gold ​​5 bin lira, VIP Silver ​​4 bin lira, kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, kategori 3 (Doğu 1) ​bin 100 lira, kategori 4 (Doğu 2) ​900 lira, kategori 5 (Doğu 3) ​700 lira ve kategori 6 (kale arkaları) 400 lira.