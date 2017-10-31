Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı

Trabzonspor, 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, bir günlük iznin ardından 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Juraj Kucka ve Ogenyi Onazi takımdan ayrı salonda çalıştı.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavili oyuncular, yarı sahada 3 grup halinde çift kale maç oynadı.



Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Çalımbay, Galatasaray galibiyetinin ardından takımın idmanını taraftara açtı. Uzun bir aradan sonra takımlarının antrenmanını izleme fırsatı bulan taraftarlar, yaktıkları meşalelerle Çalımbay ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.



Bu arada bordo-mavili ekibin idmanına gelen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çalımbay'a nazar boncuğu tablosu verirken, oyunculara da tatlı ikram etti.



Trabzonspor, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.