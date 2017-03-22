Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı ve aynı mevkide görev yapan Luis Ibanez ve Emmanuel Mas, gösterdikleri farklı performanslarla dikkati çekti.



Sezon başında Kızılyıldız'dan 1,4 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu, fazla forma şansı bulamadı.



Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.



Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 90, Osmanlıspor maçında 19, Beşiktaş maçında 11, Gaziantepspor maçında da 1 dakika forma şansı bulan sol kanat oyuncusu, son 13 maçta takımda yer alamadı.



A takımda son haftalarda kadroya girme şansı dahi bulamayan Ibanez, bordo-mavili takımın 21 yaş altı takımında oynamaya başladı.



Ibanez, 21 Yaş Altı Ligi'nde Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Bordo-mavili futbolcu, bu 5 maçta 450 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.



MAS, FİRESİZ GİDİYOR



Trabzonspor'un devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avroya transfer ettiği sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ise ligin ikinci bölümünde 9 lig maçının tamamında 810 dakika forma giydi.



Mas, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarının tamamında görev yaptı.



Bordo-mavili futbolcu, Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.



Mas, bordo-mavili forma altında ilk kez Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 24 Mart'ta Şili, 28 Mart'ta Bolivya ile yapacağı kampa davet edildi.





IBANEZ GALİBİYET, MAS YENİLGİ YAŞAMADI





Trabzonspor'da Ibanez forma giydiği maçlarda galibiyet yaşayamazken, Emmanuel Mas ise yenilgi görmedi.



Ibanez'in forma giydiği 5 lig maçında bordo-mavililer, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Mas'ın oynadığı maçlarda ise Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.