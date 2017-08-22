Son Dakika!
22 Ağustos 2017 17:38 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2017 17:39

Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın 20. dakikasında kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burak Yılmaz'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Golcü oyuncunun oynama isteğinin olduğu ve Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

Etiketler: burak yılmazsakatlıktrabzonspormüjde


0Yorum Yap