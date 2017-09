Trabzonspor'da bayramlaşma töreni

Trabzonspor Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşmaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Törende ayrıca Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve bordo-mavili futbolcular ile çok sayıda taraftar yer aldı.



Bakan Soylu, bayramlaşmanın ardından bir süre kulüp başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarla sohbet etti.



Soylu, yaptığı konuşmada, öncelikle büyük bir camianın bayramlaşmasında olduklarını belirterek, "Trabzonspor camiası başarılarıyla, centilmenliğiyle, on yıllardır ortaya koymuş olduğu istikrarla büyük bir camia olduğunu, defalarca kanıtlamıştır. Büyük camiaların bayramlaşmaları da önemli günleri de aynı büyüklük ölçüsünde olur. Hakikaten burada Türkiye'nin her tarafından bu bayramlaşmaya gelenleri görmenin büyük mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Aynı zamanda camianın birçok unsurunun burada bayramda bulunması, bayramı birlikte kutlama arzusu bizi ayrıca sevindiriyor." dedi.



Trabzonspor'da ve Trabzon'da şu anda spor ve futbol adına her şeyin olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:



"Un var, yağ var, şeker var, helva lazım. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Onu pişirmek hep beraber başta sayın başkanın, yöneticilerin aynı zamanda kulübümüzün futbolcularımızın yine aynı zamanda taraftarımızın ve yine biz destekçilerinin görevidir. Hep birlikte kenetlenerek inşallah bu sene çok önemli bir başarının altına imza atmak bizim sorumluluğumuzdur."



Bakan Soylu, bir taraftarın, 'şampiyonluk zor' şeklindeki sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Biz çok zor denilen işleri çok kolay başardık. Zor dersek iş başarılmaz. Onun için şunu ifade etmek istiyorum. Başta kulüp başkanımıza, yönetimimize aynı zamanda futbolcularımıza taraftarlarımıza güzel bir sezon diliyorum. Bence başlangıç iyi yapılmıştır. Bundan sonra daha iyi asılarak sezon sonunda arzu ettiğimiz sonuçlara hep beraber ulaşacağız. İnşallah hep birlikte birlik, beraberlik gayret içinde olursak siz merak etmeyin büyük bir anlayış içerisinde bunu sağlarız. Ben başarılar diliyorum. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sadece burada bulunanlara değil Trabzonspor'un dünyanın her yerinde olan taraftarlarına, gönüldaşlarına, sempatizanlarının bayramlarını tebrik ediyorum."



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde izlediği son karşılaşmada dünyanın her tarafından gençlerin geldiğini gördüğünü vurgulayan Soylu, "Paris'ten, Viyana'dan, Londra'dan dünyanın her tarafından, bu büyük sevgi, büyük bağlılık ve büyük bir taraftar angajesidir. Bunu iyi yönetmek kendi görevimiz." şeklinde konuştu.



"Bir tek şeyi istirham, rica ediyorum. Biz Türkiye'nin fair-play centilmenlik açısından en iyi takımı olmak zorundayız." diyen Soylu, şöyle devam etti:



"Dışarıda kızalım, sözümüzü söyleyelim, birbirimize sözümüzü söyleyelim ama saha içine geldiğimiz zaman sadece yüksek tezahüratlarla takımımız destekleyelim işin doğrusu bu. Takımımız mağlup olabilir, galip gelebilir, son dakikaya kadar büyük mücadele ortaya koyabilir. Ben çocukluğumdan beri futbolun, sporun takipçisiyim. Öyle maçlar olmuştur ki bu maçın sonunda gazeteler 'seyirci kazandı' diye manşet atmıştır. Bundan daha üstün, onurlu manşet söz konusu değil. Bu beraberinde galibiyeti, beraberinde şampiyonlukları getirir. Biz milletvekillerimiz, gücümüz yettiği kadar Trabzon'a kim gönül vermişse bulup Trabzonspor'un hem eski günleriyle buluşması hem de iyi bir noktaya gelmesi noktasında gayretlerini destekler, elimizden geleni yaparız. O açıdan gün sahiplenme, birlikte olma, beraberlik zamandır."



Soylu, futbolcularının motivasyonu beğendiğini ifade ederek, "1-2 takviye var, inşallah başkan o konuda çalışıyor, o takviyeleri gerçekleştirecek. Geçen sene ikinci yarı bizim takımımız iyi futbol, başarılı futbol ortaya koydu. Şu anda iyi takım olmasının en önemli unsurlarından biri kendi içindeki değerlerinden yetiştirdiği çok başarılı dünyanın Avrupa'nın talip olduğu futbolcuları var. Bu bizim eski özlemini çektiğimiz hasretlerimizden. İnşallah bu hasretlerle buluşabilecek anlayışı ortaya koyacağız. Sürekli moral vermemiz, sahip çıkmamız lazım. " şeklinde konuştu.



Usta: "Trabzonspor çok önemli bir marka"



Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da tüm camianın ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Trabzonspor, hepimiz için çok önemli bir marka. Heyecan burada. Bu heyecana her zaman ihtiyacımız var. Takımımıza sahip çıkarak o güzel günleri yakalayalım istiyorum. Sayın Bakanımızın kulübümüze üçüncü kez teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor ve Trabzon yetiştirdiği değerlerle kendini ifade eden bir şehir. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu şehrimiz, ülkemiz ve kulübümüz için önemli bir değerimizdir." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Muharrem Usta, Bakan Soylu'ya üzerinde ismi yazılı 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.



Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Salih Cora, Adnan Günnar, Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bazı ilçe belediye başkanları ve camianın önde gelenleri de katıldı.



Yurt dışında futbolcu izlemek üzere giden teknik direktör Ersun Yanal, bayramlaşma törenine katılmadı. Yanal'ın bazı ülke milli takımlarının karşılaşmalarını izledikten sonra Trabzon'a döneceği belirtildi.