Trabzonspor'a iyi haber

Deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakat ve cezalı oyuncuların fazla oluşu nedeniyle sıkıntı yaşanırken Durica ve Mas'tan sevindirici haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakat ve cezalı oyuncuların fazla oluşu nedeniyle sıkıntı yaşanırken Durica ve Mas'tan sevindirici haber geldi.



Arjantin Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı maçta sakatlanarak Trabzon'a dönen Mas'ın tedavisinin iyi bir şekilde sürdüğü belirtildi.



Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan futbolcunun tedaviye olumlu cevap verdiği ve Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek duruma gelebileceği öğrenildi.



Ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Slovak futbolcu Jan Durica da 4 haftalık aradan sonra formasına Çaykur Rizespor maçında kavuşuyor.



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2017 yılında oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ancak Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavili takımda, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla da toplantı yapıyor.



Alınan bilgiye göre, Çaykur Rizespor ile iyi gidişatlarını sürdürmeleri açısından önemli bir maç oynayacaklarını anlatan deneyimli çalıştırıcının, "Biz iyi bir takımız ve ikinci yarıda yakaladığımız çıkışın en önemli nedenlerinden bir tanesi aile ortamını yakalamış olmamız. Her ne olursa olsun sahada birbirinin eksiğini kapatmaya, mücadeleye, özveriye devam edeceğiz. Her oyuncuma güveniyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz ve bunun karşılığını da son dönemde aldığımızı düşünüyorum. Doğru işler yapıp, maç maç düşünüp ona göre odaklanıp sahada işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.