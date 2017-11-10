Trabzonspor'a başarılı olmak için geldim

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takıma başarılı olmak için geldiğini söyledi.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Karadeniz ekibinin Türkiye'nin 'dört büyük' takımından biri olduğunu, Trabzon şehrinin futbolla yatıp kalktığını ve ifade etti.



"TRABZONSPOR' HEDEFİ BİTMEZ"



Çalımbay, Trabzonspor'un büyüklüğünün tartışılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Trabzonspor'un her zaman başarılı olması gerekiyor. Hedefi de hiçbir zaman bitmez. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Trabzonspor'a da başarılı olmak için geldim. Kendime de çok güveniyorum. Kontratımı da bir yıllık yaptım ki hem yönetim hem kendim ona göre bir karar verebilelim. Yolumuza devam etmemiz gerekiyorsa ederiz. Ama ben devam etmek isterim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Hele hele sezon başı takımı aldıktan sonra kesinlikle başarılı oluruz. Çünkü arkasında büyük bir taraftar gücü var. Trabzonspor, muhteşem bir taraftara sahip. Hele bir de başarı geldiği zaman, orası gerçekten mükemmel bir yer haline gelir."



"BAZI ARKADAŞLARIMIZ TAKIMDAN KOPMUŞLAR"



"Takımda eksik birçok şey var ancak şu anda oyuncu alma şansımız yok." diyen Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:



"Elimizdeki oyuncuları daha iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. Bazı mevkilere yığılma var. Bundan dolayı bazı arkadaşlarımız tamamen takımdan kopmuşlar. Kendi kapasitelerinin altındalar. Sakatlığından dolayı Volkan Şen'i antrenmanda göremiyoruz. Onu kazanmalıyız. Sosa, Castillo, Theo ve diğer oyunculardan da faydalanabilmek için performanslarını artırmalıyız."



"ALINACAK BİRKAÇ OYUNCUYLA DAHA İYİ DURUMA GELECEĞİZ"



Çalımbay, transfer etmeyi düşündükleri futbolcuların bazılarını belirlediklerini ancak hangilerinin alınacağı kararının yönetime ait olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu takıma yüzde yüz takviye yapacağız. Alınacak birkaç oyuncuyla daha iyi duruma geleceğiz. Transfer yapabilmek için de önce takımdan oyuncu göndermek gerekiyor. Ligde kimse 'Ben bu maçı kesin kazanırım.' diyemez. Öncelikle ligdeki altı maçı ve kupa maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Oynamayan oyuncular kendilerini bırakmışlar. Antalya'ya gelmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu. Hepsini bir arada tutup, onları kazanmamız gerekiyor ki hem kupa hem de ligde arkadaşlarımızı kullanalım."



