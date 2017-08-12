Trabzonspor ve Galatasaray'dan Maçka'daki terör saldırısına kınama

Trabzonspor ve Galatasaray, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Başçavuş Ferhat Gedik'e ve Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Eren Bülbül daha 16 yaşındaydı." ifadeleri yer aldı.



Galatasaray Kulübü ise Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan sivil Eren Bülbül için taziye mesajı yayımladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eren'i daha 15'inde bizden ayıran teröre lanet olsun; başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.