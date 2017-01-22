Trabzonspor üçlük attı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı, Bordo-Mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada sağdan gelişen Trabzonspor atağında N'Doye'un kale sahası ön direğine yerden sert ortasına Okay Yokuşlu ayak koydu, kaleci Ramazan'ın eliyle dokunduğu top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Yusuf Yazıcı'nın altıpas gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten autla sonuçlandı.



25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Okay Yokuşlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



31. dakikada Tunay Turan sağdan taşıdığı topu ceza sahası dışı sol çaprazında Adem Büyük'e verdi. Bu futbolcunun önünü boşaltıp yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.



33. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Soldan gelişen atakta Veigneau'nun bekletmeden yaptığı ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Onur iki hamlede topu çizgiden çıkararak mutlak bir golü önledi.



41. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha tehlikeli geldi. Sağdan rakiplerinden sıyrılan Koita, içeriye katedip savunma arkasına koşu yapan Tunay Torun'a pasını aktardı. Tunay'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top üst direkten döndü.



45+1. dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona er