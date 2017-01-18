Trabzonspor turu zora soktu

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Gümüşhanespor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Gümüşhanespor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla H Grubu'nda 5. maçlar sonunda Gümüşhanespor puanını 8'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu, Trabzonspor ise 6 puanla üçüncü sırada kaldı.



Grupta gelecek haftaki son maçlarda Gümüşhanespor, iddiası bulunmayan Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde, gruptan çıkmayı garantileyen Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.



Trabzonspor, son 16 turuna yükselebilmek için Atiker Konyaspor'u yenip, Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor'a mağlup olmasını bekleyecek.