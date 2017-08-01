Trabzonspor taraftarı takımına destek olmalı

Trabzonspor formasıyla 1975-1976 sezonunda üst üste üç maçta 61. dakikalarda gol atarak '61 Hüseyin" lakabı takılan efsane futbolcu Hüseyin Tok, bordo-mavili taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Trabzonspor'da 1973-1980 yıllarında oynayan ve bir 2. lig, 4 de birinci lig şampiyonluğu yaşayan Hüseyin Tok, bordo-mavili takımın bir taraftan zirve yarışında olup, bir taraftan da ekonomik yapısını düzeltmesi gerektiğini belirtti.



Tok, Trabzonspor'un kendi futbol yapısına uygun oyuncuları kadrosuna katmasının doğru olacağını ifade ederek, altyapının gözardı edilmemesiyle yetenekli oyuncuların takıma kazandırılabileceğini kaydetti.



Trabzonspor taraftarlarına da büyük görevler düştüğünü vurgulayan Tok, "Sosyal medyada okuyoruz, taraftar hep kaliteli, pahalı transferler yapılsın istiyor. Takımı suni olarak desteklemek olmaz. Takımlarına katkı yapmaları, kombine ya da ürün alarak kulüp ekonomisine katkı sağlamaları gerekiyor. Trabzonspor taraftarı takımına her anlamda destek olmalı." diye konuştu.



Şampiyon oldukları dönemlerde birbirini tamamlayan, kazanma arzusu çok olan ve yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Tok, şunları söyledi:



"Bizim dönemimizde ekonomik boyutlar şimdi ki kadar yüksek değildi. O dönemde iyi bir jenerasyon yakaladık. Bütün arkadaşlarımızın çoğu Trabzonluydu. Daha önce amatör takımlarda beraber olduğumuz arkadaşlarımızla Trabzonspor çatısı altında buluşarak iyi bir ekip oluşturduk. Birbirlerini tamamlayan, kazanma arzusu çok olan ve yetenekli oyunculardan kurulan bir takımdı. Her yıl 5-6 futbolcu milli takıma gidiyordu. 1975-1976 ile 1983-1984 sezonları arasında 8 yılda 6 şampiyonluk alarak bu başarımızı taçlandırdık. Bu çok önemli bir başarıydı."



Futbol oynadığı dönemde kazandığı paralarla şimdi oyuncuların kazandığı paralar arasında büyük farklar olduğunu söyleyen Tok, "Trabzonspor'da 1973-1980 yılları arasında oynadım. Biri 2. lig olmak üzere 5 şampiyonluk yaşadım. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye kupaları kazandık. Herkese nasip olmayacak başarılar elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Hüseyin Tok, tek üzüntüsünün jübile yapmamak olduğunu da sözlerine ekledi.