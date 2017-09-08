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08 Eylül 2017 10:55 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2017 10:57

Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Milan Kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda İtalyan kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcunun, Trabzon'a gelmesi ve son detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Etiketler: milansosatrabzonspor


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