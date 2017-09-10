Trabzonspor sonradan açıldı
Süper Lig’de Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medicalpark Stadı’nda karşılaştı.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan (Dk. 82 Rodallega), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk. 87 Onazi)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitevich, Uğur Çifçi, Issah, Khalili, Ahmet İlhan Özek, Milinkovic (Dk. 55 Guidileye), Manu (Dk. 55 Paraiba), Skuletic (Dk. 70 Muric)
Goller: Dk. 6 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 53 Olcay Şahan, Dk. 84 Rodallega, Dk. 90 Onazi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Kucka, Dk. 26 Uğur Demirok, Dk. 80 Okay Yokuşlu, Dk. 87 Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Dk. 20 Manu, Dk. 21 Luccas Claro, Dk. 71 Paraiba, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Ahmet İlhan Özek, Dk. 82 Hopf, Dk. 85 Khalili (Gençlerbirliği)