Trabzonspor seyirci rekoru kırdı

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da seyirci rekorunu kırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da seyirci rekorunu kırdı.



Süper Lig'de 2017'de oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkışa geçen bordo-mavili takımın taraftarları, Galatasaray mücadelesinde 41 bin 461 kişi kapasiteli Medical Park Arena'da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.



Yeni stadındaki ilk 3 maçında ortalama 22 bin taraftarın önünde mücadele eden Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasıyla tarihindeki en yüksek seyircili iç saha maçını oynadı.



Trabzonspor Kulübünün başvurusu üzerine hafta içi yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararın ardından Galatasaraylı taraftarlar da maçı tribünden seyretti. Bine yakın konuk ekip taraftarı, misafir takım tribününde bulunarak Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi.

MEDİCAL PARK ARENA'DA İLK "BÜYÜK" MAÇ



Ligin 19. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasıyla yeni stadı Medical Park Arena'ya geçiş yapan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla bir ilki yaşadı.



Yeni stadında bugüne dek 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Medical Park Arena'da "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ilk karşılaşmasına çıktı.

TARAFTARDAN 'DİK OYNA' KOREOGRAFİSİ



Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi yeni statlarındaki ilk koreografisini gerçekleştirdi.



Doğu tribününde sergilenen koreografide 'Dik oyna' ifadesi yer aldı. Taraftarlar, ellerindeki bordo-mavili bayraklarla da takımlarına destek verdi.